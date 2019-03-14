Мобильный маммограф Гусь-Хрустальной городской больницы начнет обследовать жителей отдаленных территорий

14 Март 18:54 2019-03-14T18:54:35+03:00

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Мобильные диагностические комплексы особенно востребованы в отдаленных территориях Гусь-Хрустального района- самой крупной по площади административно-территориальной единицы Владимирской области, где расстояния между районным центром и населенными пунктами могут достигать 70 километров.

Как сообщила главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина, первым населенным пунктом, куда приедет мобильный маммограф, станет поселок Красное Эхо. Выезд запланирован на 20 марта. Затем специалисты обследуют жителей города Курлово и поселка Иванищи – 25 и 27 марта.

По словам директора департамента здравоохранения администрации области Алексея Мозалёва, ранее выявление онкопатологии и других социально значимых заболеваний – одна из приоритетных задач региональной системы здравоохранения, и работа в этом направлении в этом году будет активизирована.

ИСТОЧНИК KP.RU