Мобильный маммограф Гусь-Хрустальной городской больницы начнет обследовать жителей отдаленных территорий
Мобильные диагностические комплексы особенно востребованы в отдаленных территориях Гусь-Хрустального района- самой крупной по площади административно-территориальной единицы Владимирской области, где расстояния между районным центром и населенными пунктами могут достигать 70 километров.
Как сообщила главный врач Гусь-Хрустальной городской больницы Ольга Добрынина, первым населенным пунктом, куда приедет мобильный маммограф, станет поселок Красное Эхо. Выезд запланирован на 20 марта. Затем специалисты обследуют жителей города Курлово и поселка Иванищи – 25 и 27 марта.
По словам директора департамента здравоохранения администрации области Алексея Мозалёва, ранее выявление онкопатологии и других социально значимых заболеваний – одна из приоритетных задач региональной системы здравоохранения, и работа в этом направлении в этом году будет активизирована.
ИСТОЧНИК KP.RU