Директор ВСМЗ Светлана Мельникова вошла в состав жюри "Интермузея-2019"

14 Март 18:38 2019-03-14T18:38:16+03:00

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Международный фестиваль пройдет с 30 мая по 2 июня в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник много лет являлся участником «Интермузея». Не изменяя традиции, ВСМЗ уже сейчас работает над концепцией презентации на форуме, а генеральный директор музея Светлана Евгеньевна Мельникова вошла в состав жюри.

В этом году на «Интермузей» приедут гости не только из России, а из Австрии, Италии, Турции, Азербайджана…

Структура фестиваля традиционно включает экспозиционную часть, деловую и культурную программы, а также конкурс для музеев-участников.

Ежегодный фестиваль музеев проводится с 1999 года. Первый фестиваль проходил под девизом «Музеи – третьему тысячелетию» и собрал 178 организаций в «Экспоцентре». За эти годы «Интермузей» проходил на ВВЦ, в ЦДХ, в ЦВЗ «Манеж», а в 2002 году – в петербургском Манеже. В прошлом году в «Интермузее» на ВДНХ приняли участие около 400 музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU