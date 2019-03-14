По факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Богослово возбуждено уголовное дело
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и ее ребенка 2013 года рождения.
Как сообщает СК, утром 14 марта 2019 года загорелся частный двухэтажный дом в селе Богослово Суздальского района. На место за 7 минут с момента получения сообщения прибыли пожарные.
Одной из основных версий пожара рассматривается короткое замыкание в электросети. На месте после разбора завалов обнаружены тела 37-летней женщины и ее 5-летнего сына.
Находившиеся в доме еще четверо членов семьи самостоятельно выбрались из дома, их жизни ничего не угрожает.
Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU