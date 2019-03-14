По факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Богослово возбуждено уголовное дело

14 Март 16:59 2019-03-14T16:59:01+03:00

По предварительной информации, в доме случилось короткое замыкание

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и ее ребенка 2013 года рождения.

Как сообщает СК, утром 14 марта 2019 года загорелся частный двухэтажный дом в селе Богослово Суздальского района. На место за 7 минут с момента получения сообщения прибыли пожарные.

Одной из основных версий пожара рассматривается короткое замыкание в электросети. На месте после разбора завалов обнаружены тела 37-летней женщины и ее 5-летнего сына.

Находившиеся в доме еще четверо членов семьи самостоятельно выбрались из дома, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU