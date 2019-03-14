Конкурсного управляющего владимирской строительной фирмы подозревают в подкупе директора
Следственный комитет по Владимирской области совместно с региональным УМВД возбудило уголовное дело в отношении 54-летнего конкурсного управляющего местной строительной фирмы. Компания находится в стадии банкротства, задача назначенного решением арбитражного суда конкурсного управляющего - продать имущество фирмы с молотка.
По данным следствия, конкурсный управляющий, говоря с директором фирмы о продаже имущества, намекал на возможность бездействия в случае получения взятки. 7 марта 2019 на встрече под контролем оперативников конкурсный управляющий получил 3,5 миллиона рублей.
По ходатайству следователя СК России судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU