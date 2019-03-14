2019-03-14T15:55:52+03:00
Происшествия

Конкурсного управляющего владимирской строительной фирмы подозревают в подкупе директора

Он предлагал 3,5 миллиона рублей за бездействие в продаже имущества
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области совместно с региональным УМВД возбудило уголовное дело в отношении 54-летнего конкурсного управляющего местной строительной фирмы. Компания находится в стадии банкротства, задача назначенного решением арбитражного суда конкурсного управляющего - продать имущество фирмы с молотка.

По данным следствия, конкурсный управляющий, говоря с директором фирмы о продаже имущества, намекал на возможность бездействия в случае получения взятки. 7 марта 2019 на встрече под контролем оперативников конкурсный управляющий получил 3,5 миллиона рублей.

По ходатайству следователя СК России судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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