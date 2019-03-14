Житель Вязников попался полиции с четырьмя килограммами марихуаны

14 Март 15:02 2019-03-14T15:38:11+03:00

Наркотик он вырастил из купленных семян, а затем употреблял сам и продавал знакомым

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Вязники, сообщает УМВД региона. Мужчина обвиняется в незаконном хранении растений, содержащих наркотические средств и незаконном производстве и сбыте наркотиков.

По версии следствия, в 2018 годувязниковец купил семена конопли, которые выращивал в своем доме и на одном из участков Вязников. Урожай он собирал, после чего употреблял сам и продавал наркозависимым друзьям.

Дома у мужчины нашли почти четыре килограмма марихуаны. Следствие доказало, что вязниковец также причастен еще к четырем эпизодам престулений.

ИСТОЧНИК KP.RU