Экс-директора ВСМЗ Игоря Конышева оставили под домашним арестом еще на два месяца

14 Март 14:34 2019-03-14T14:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд города Владимира продлил срок домашнего ареста бывшему директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву еще на два месяца - до 18 мая 2019 года. Об этом "КП-Владимир" сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Игоря Конышева подозревают в хищении средств при разработке нового сайта ВСМЗ. При цене в 4 миллиона рублей, по версии следствия, фактически на разработку было потрачено 1,2 миллиона рублей.

Также Октябрский районный суд города Владимира на два месяца продлил срок домашнего ареста другому фигуранту дела Александру Трушинскому.

ИСТОЧНИК KP.RU