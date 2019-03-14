2019-03-14T14:23:21+03:00
Происшествия

Акушер муромского роддома предстанет перед судом

Расследование проводило главное следственное управление СК РФ
Сергей МОРКОВКИН
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Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога Муромского роддома Екатерины Ковалевой. Ее обвиняют в ненадлежащем лечении пациентки. Из-за неверного диагноза, поставленного акушером, женщине пришлось делать кесарево сечение в другой больнице.

Пресс-служба СК РФ сообщает, что по версии следствия, Ковалева, столкнувшись с затруднениями при лечении пациентки, не обратилась за помощью к консилиуму врачей. Уходя в отпуск, акушер не назначила пациентке дежурного врача. Не учтя результаты клинических наблюдений, Ковалева поставила пациентке неправильный диагноз и назначила неверное лечение. Лишь после того, как потерпевшая обратилась в другое медицинское учреждение, ей был поставлен верный диагноз.

В ходе следствия врач своей вины в инкриминируемом преступлении не признала. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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