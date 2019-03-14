2019-03-14T15:38:39+03:00
Звезды

Владимирские библиотеки приглашают на Неделю детской и юношеской книги

Она пройдет с 22 по 28 марта
Алексей СУХОВ
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Ежегодно в конце марта в России проходит Неделя детской и юношеской книги. В этом году библиотеки подготовили цикл мероприятий. В программе - мероприятия по произведениям для детей писателей-юбиляров 2019 года, разнообразные литературные праздники, игры, конкурсы.

22 марта в 10:30 в Центральной детской библиотеке пройдет литературный праздник «Зовет нас Книжная страна…», посвященный юбилеям Ирины Токмаковой и Ирины Пивоваровой. В программе – красочные презентации, посвященные творчеству авторов, инсценировки из их произведений, разыгранные читателями, веселые игры и конкурсы.

24 марта в 15:00 в библиотеке-филиале № 9 - книжный праздник «По литературному морю – всей семьей!»

26 марта в 11:00 в библиотеке-филиале № 6 - литературная встреча «Тимур, Гейка, Женя и другие» (по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»)

27 марта в 10:00 в библиотеке-филиале № 13 - литературная полянка «Мир поэзии прекрасен!»

27 марта в 11:00 в «Культурно-образовательном центре» - филиале № 2 - конкурс барона Мюнхгаузена (подведение итогов акции «Подвешенная книга», литературных гонок «Великий книжный путь», игры «Книжные жмурки»).

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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