2019-03-14T14:14:42+03:00
Общество

Центру классической музыки подарили арфу

Музыкальный инструмент стал подарком к 20-летнему юбилея оркестра
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено ЦКМфото предоставлено ЦКМ
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В Центре классической музыки - пополнение: арфа модели Lyon&Healy-23 знаменитой чикагской компании, основанной ещё в 1864 году.

Это профессиональный концертный педальный инструмент с позолотой и резьбой в викторианском стиле. Такой роскошный подарок сделала областная администрация к 20-летнему юбилею Владимирского Губернаторского симфонического оркестра.

- Несомненно, это большая радость для коллектива. Новый инструмент позволит еще больше обогатить репертуар оркестра, а также подарит слушателям волшебное звучание своих струн! - отмечают в Центре классической музыки.

Звучание нового музыкального инструмента можно будет оценить на Танеевском фестивале, который пройдет в областном центре в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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