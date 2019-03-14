Центру классической музыки подарили арфу
В Центре классической музыки - пополнение: арфа модели Lyon&Healy-23 знаменитой чикагской компании, основанной ещё в 1864 году.
Это профессиональный концертный педальный инструмент с позолотой и резьбой в викторианском стиле. Такой роскошный подарок сделала областная администрация к 20-летнему юбилею Владимирского Губернаторского симфонического оркестра.
- Несомненно, это большая радость для коллектива. Новый инструмент позволит еще больше обогатить репертуар оркестра, а также подарит слушателям волшебное звучание своих струн! - отмечают в Центре классической музыки.
Звучание нового музыкального инструмента можно будет оценить на Танеевском фестивале, который пройдет в областном центре в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU