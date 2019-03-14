Суздаль вошел в пятерку популярных малых городов России для весенних путешествий
Туристов не отпугивает высокая цена за проживание
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Российский сайт бронирования отелей Tvil.ru выявил малые города России, популярные для путешествий весной.
Выборг в Ленинградской области, Лахденпохья в Карелии, Переславль-Залесский в Ярославской области, Суздаль во Владимирской области и Чехов в Московской области входят в первую пятерку популярных у туристов малых городов.
Туристы бронируют весенние поездки на 2-4 дня и тратят на проживание в гостиницах и домах от 2,8 до 4,3 тысяч рублей на семью в сутки.
Меньше всего на проживание тратят в Карелии (2,6 тысяч рублей/ 4 суток) больше - в Суздале (4,3 тысячи рублей/ 2 суток).
ИСТОЧНИК KP.RU