Жители трех районов Владимирской области получат пенсии досрочно

14 Март 13:51 2019-03-14T13:51:46+03:00

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В марте досрочно получат пенсии и ежемесячные денежные выплаты за апрель и май пенсионеры из деревень Козлово, Палкино, Сельцовы деревеньки, Митины деревеньки, Ступины деревеньки, Малые Удолы, Заборочье, Большие Удолы, Ново, Ивановка, Липовская усадьба, Лужки, Федорково, Золотая грива, поселков Мстера, Бурино и Санхар Вязниковского района (276 человек).

В Муромском районе пенсии получат 102 жителя сел Польцо, Благовещенское, Алешунино, деревень Борок, Сосницы, Шумилиха, Боровицы, Захарово, Красный Бор, Михайловка, Полесково, Сафоново.

Также в марте досрочные выплаты за апрель и май будут осуществлены пенсионерам, проживающим в деревне Фрязино Вяткинского сельского поселения Судогодского района (2 человека), и за апрель - пенсионерам, проживающим в деревнях Шохино, Анохино, Елино, Рамень, Двоезеры, на улицах Заводская и Приозерная деревни Усад Меленковского района (65 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU