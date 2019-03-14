2019-03-14T13:44:44+03:00
Общество

В Вязниках 25 семей получили ключи от новых квартир

Из бюджета региона было выделено больше 91 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
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В Вязниках 25 семей получили ключи от новых квартир.

Благодаря активному участию администрации Вязниковского района в реализации подпрограммы «Социальное жильё» в муниципальную собственность приобретено 70 квартир общей площадью 2870 кв.м, 25 из них – в этом году. Из областного бюджета было направлено более 91 млн рублей.

В регионе построено уже более 70 социальных домов. Обеспечено жильём более 2 тысяч человек, стоявших в очередях на квартиры. Более 2 млрд рублей из бюджета области уже выделено на эти цели. Порядка 2,4 млрд рублей планируется направить до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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