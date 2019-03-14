В Веризино закрыли ларек "Мясо в лаваше"

14 Март 13:18 2019-03-14T13:18:00+03:00

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Управление Роспотребнадзора приостановило работу ларька с шаурмой "Мясо в лаваше" на улице Веризинской, принадлежащего ИП Мамояну. На устранение найденный проблем предпринимателю дали 60 дней.

Пресс-служба ведомства сообщает, что ларек не подключен к водопроводу и канализации. Из-за небольшого пространства, готовое мясо хранилось рядом с сырым. При мытье посуды нарушались санитарные правила. Документов, подтверждающих безопасность мяса и овощей у предпринимателя не было.

ИСТОЧНИК KP.RU