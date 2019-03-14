2019-03-14T12:01:31+03:00
Общество

УФАС оштрафовало "Газпром межрегионгаз Владимир" за отключение котельных в Струнино и Александрове

Компании придется заплатить почти 1 миллион рублей
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирское УФАС оштрафовало региональное отделение корпорации "Газпром" ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" за отключение от поставки топлива на котельные ОАО "Струнинский тепло-водоканал" и ОАО "Александровские коммунальные системы". По двум постановлениям компании придется заплатить 950 тысяч рублей.

Ведомство сообщает, что ООО "Газпром межрегионгаз Владимир", приостанавливая поставку газа на котельные, нарушило пункт 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Отметим, оба отключенных предприятия давно находятся в списке основных должников среди теплоснабжающих компаний области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки