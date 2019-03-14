УФАС оштрафовало "Газпром межрегионгаз Владимир" за отключение котельных в Струнино и Александрове
Компании придется заплатить почти 1 миллион рублей
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Владимирское УФАС оштрафовало региональное отделение корпорации "Газпром" ООО "Газпром межрегионгаз Владимир" за отключение от поставки топлива на котельные ОАО "Струнинский тепло-водоканал" и ОАО "Александровские коммунальные системы". По двум постановлениям компании придется заплатить 950 тысяч рублей.
Ведомство сообщает, что ООО "Газпром межрегионгаз Владимир", приостанавливая поставку газа на котельные, нарушило пункт 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Отметим, оба отключенных предприятия давно находятся в списке основных должников среди теплоснабжающих компаний области.
ИСТОЧНИК KP.RU