В Богослово после тушения пожара в доме остались не найденными женщина и маленький ребенок

14 Март 11:58 2019-03-14T11:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, 14 марта в селе Богослово Суздальского района случился пожар в двухэтажном жилом доме. Поздний вызов сотрудников МЧС привел к плачевным последствиям - огонь распространился на всю площадь - 225 квадратных метров. Во время возгорания в доме находилось шестеро человек, четверо из них выбрались самостоятельно. Остается неизвестной судьба женщины и маленького ребенка, сообщает СУ СК по Владимирской области.

Следователи и криминалисты СК проводят детальный осмотр, сбор вещественных доказательств для установления причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU