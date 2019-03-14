2019-03-14T11:59:13+03:00
Происшествия

В Богослово после тушения пожара в доме остались не найденными женщина и маленький ребенок

В доме находилось шестеро человек, четверо выбрались самостоятельно. Двоих предстоит найти
Валерия Рудометова
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Напомним, 14 марта в селе Богослово Суздальского района случился пожар в двухэтажном жилом доме. Поздний вызов сотрудников МЧС привел к плачевным последствиям - огонь распространился на всю площадь - 225 квадратных метров. Во время возгорания в доме находилось шестеро человек, четверо из них выбрались самостоятельно. Остается неизвестной судьба женщины и маленького ребенка, сообщает СУ СК по Владимирской области.

Следователи и криминалисты СК проводят детальный осмотр, сбор вещественных доказательств для установления причин случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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