В Богослово после тушения пожара в доме остались не найденными женщина и маленький ребенок
В доме находилось шестеро человек, четверо выбрались самостоятельно. Двоих предстоит найти
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Напомним, 14 марта в селе Богослово Суздальского района случился пожар в двухэтажном жилом доме. Поздний вызов сотрудников МЧС привел к плачевным последствиям - огонь распространился на всю площадь - 225 квадратных метров. Во время возгорания в доме находилось шестеро человек, четверо из них выбрались самостоятельно. Остается неизвестной судьба женщины и маленького ребенка, сообщает СУ СК по Владимирской области.
Следователи и криминалисты СК проводят детальный осмотр, сбор вещественных доказательств для установления причин случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU