В Богослово сгорел двухэтажный жилой дом

14 Март 11:50 2019-03-14T11:50:24+03:00

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14-го марта 05.52. пожарным сообщили о загорании двухэтажного деревянного жилого дома в селе Богослово Суздальского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожар был обнаружен поздно, и это привело к тому, что во время прибытия пожарных на место в 06.02. дом уже горел по всей площади – 225 квадратных метров.

В 07.10. огонь был локализован, в 07.28. - ликвидировано открытое горение. В настоящее время еще проводится проливка и разбор конструкций.

К ликвидации пожара привлекается 33 человека, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU