В Богослово сгорел двухэтажный жилой дом
Огонь охватил сразу всю площадь - 225 квадратных метров
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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14-го марта 05.52. пожарным сообщили о загорании двухэтажного деревянного жилого дома в селе Богослово Суздальского района.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожар был обнаружен поздно, и это привело к тому, что во время прибытия пожарных на место в 06.02. дом уже горел по всей площади – 225 квадратных метров.
В 07.10. огонь был локализован, в 07.28. - ликвидировано открытое горение. В настоящее время еще проводится проливка и разбор конструкций.
К ликвидации пожара привлекается 33 человека, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 18 человек и 8 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU