Во Владимире неизвестный сбил школьницу на переходе на улице Горького
ГИБДД просит откликнуться очевидцев
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13 марта около 21.30 на пешеходном переходе у школы № 25 на улице Горького неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга школьница попала в больницу. Неустановленный водитель, сбив девушку, скрылся с места происшествия.
УГИБДД по Владимирской области просит откликнуться всех очевидцев аварии и позвонить по телефону дежурной службы: 54-16-65.
ИСТОЧНИК KP.RU