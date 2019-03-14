Во Владимире неизвестный сбил школьницу на переходе на улице Горького

14 Март 10:49 2019-03-14T10:49:19+03:00

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13 марта около 21.30 на пешеходном переходе у школы № 25 на улице Горького неизвестный водитель сбил 16-летнюю девушку. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга школьница попала в больницу. Неустановленный водитель, сбив девушку, скрылся с места происшествия.

УГИБДД по Владимирской области просит откликнуться всех очевидцев аварии и позвонить по телефону дежурной службы: 54-16-65.

ИСТОЧНИК KP.RU