Ковровчанка получила 10 лет колонии за обман шестерых местных жителей

14 Март 10:45 2019-03-14T10:45:49+03:00

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Весной 2018 года жительница Коврова обманула шестерых горожан, предлагая им помощь за плату в вопросах оформления водительского удостоверения. Иногда она даже представлялась бывшей сотрудницей военного комиссариата, просила деньги для обналичивания жилищного сертификата.

Каждый раз забирая деньги себе, 36-летняя женщина оформляла «клиентам» расписки, в несколько раз превышающие размеры займов. Всего ей удалось украсть у жителей Коврова более 900 тысяч рублей.

После задержания женщина частично вернула долг потерпевшим, но несмотря на это, учитывая, что у задержанной трое детей, суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года. К назначенному наказанию добавилась непогашенная судимость, в итоге обманщица получила 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU