В Муроме сотрудница МФЦ фиктивно поставила на учет двоих мигрантов
25 июля 2018 сотрудница филиала Многофункционального центра (МФЦ) фиктивно поставила на учет по месту своего жительства иностранного гражданина республики Узбекистан. В тот же день она поставила на учет еще одного мигранта.
Как сообщает прокуратура, гражданка нарушила требования Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В то же время полицейские не могли проконтролировать передвижение мигрантов на территории РФ.
Прокурором вынесены постановления о направлении материалов проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.
Органами полиции проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU