2019-03-14T10:22:09+03:00
Происшествия

В Муроме сотрудница МФЦ фиктивно поставила на учет двоих мигрантов

Проводится доследственная проверка
Валерия Рудометова
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25 июля 2018 сотрудница филиала Многофункционального центра (МФЦ) фиктивно поставила на учет по месту своего жительства иностранного гражданина республики Узбекистан. В тот же день она поставила на учет еще одного мигранта.

Как сообщает прокуратура, гражданка нарушила требования Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В то же время полицейские не могли проконтролировать передвижение мигрантов на территории РФ.

Прокурором вынесены постановления о направлении материалов проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

Органами полиции проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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