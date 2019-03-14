Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2

14 Март 10:03 2019-03-14T10:03:56+03:00

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Оператор начал запускать сеть в тоннелях Московского метрополитена. Первой веткой, в тоннелях которой уже доступен сигнал сотовой связи, стала Арбатско-Покровская линия.

Уже на этой неделе абоненты Tele2 могут находиться в зоне доступа в перегонах между станциями «Смоленская» и «Щелковская» Арбатско-Покровской линии и пользоваться сетью LTE. Во втором квартале 2019 года связь будет доступна на всем протяжении синей ветки. Работы по установке оборудования ведутся одновременно на всех участках Арбатско-Покровской линии. В ее тоннелях прокладывается фидерный кабель, который излучает сигнал по всей длине и обеспечивает беспрерывную связь.

Второй веткой, в перегонах которой появится сигнал, станет Сокольническая линия. На красной ветке будет доступна связь 3G и 4G. Технические специалисты уже приступили к монтажу оборудования. Оператор также рассматривает вопрос подключения к сети тоннелей Кольцевой линии. Напомним, что Tele2 первой из операторов покрыла сетью LTE все станции столичной подземки. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU