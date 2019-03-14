2019-03-14T09:59:19+03:00
Происшествия

Муромлянин носил в кармане марихуану

Полицейские устанавливают, где мужчина купил запрещенное вещество
Валерия Рудометова
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В конце февраля текущего года полицейские задержали 30-летнего безработного жителя одной из деревень Муромского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД, при личном досмотре в кармане куртки задержанного полицейские изъяли коробок с травянистой массой зеленного цвета. Экспертиза показала, что в коробочке находилась марихуана массой более семи граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.

Полицейские устанавливают, где мужчина мог купить запрещенное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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