Муромлянин носил в кармане марихуану
Полицейские устанавливают, где мужчина купил запрещенное вещество
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В конце февраля текущего года полицейские задержали 30-летнего безработного жителя одной из деревень Муромского района.
Как сообщает пресс-служба УМВД, при личном досмотре в кармане куртки задержанного полицейские изъяли коробок с травянистой массой зеленного цвета. Экспертиза показала, что в коробочке находилась марихуана массой более семи граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств.
Полицейские устанавливают, где мужчина мог купить запрещенное вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU