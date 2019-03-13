2019-03-13T19:11:16+03:00
Общество

Офтальмологи владимирской больницы №5 выполнили более 2300 операций по восстановлению зрения

В этом году число операций по удалению катаракты планируется увеличить на 6 процентов.
Алексей СУХОВ
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В 2018 году специалисты офтальмологического отделения Городской клинической больницы №5 города Владимира выполнили 1328 операций по удалению катаракты и установке искусственных хрусталиков, а также провели 931 операцию с применением лазера пациентам с глаукомой, вторичной катарактой и диабетической микроангиопатией.

Как сообщил главврач больницы Сергей Замковой, эффективные операции по восстановлению зрения выполняются на современном оборудовании. Медицинское учреждение оснащено двумя офтальмологическими микрохирургическими системами «Stellaris» и «Infiniti», лазерной установкой и двумя микроскопами с коаксиальными осветителями, обеспечивающими равномерное немерцающее освещение.

В штате офтальмологического отделения - 10 врачей-специалистов, из которых 5 докторов имеют высшую квалификационную категорию.

В 2019 году объем оперативных вмешательств по удалению катаракты планируется увеличить на 6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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