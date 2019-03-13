В Собинском районе пройдет областной турнир по волейболу среди женских команд

13 Март 19:06 2019-03-14T15:39:16+03:00

Он состоится в субботу, 16 марта

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Областной турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному женскому дню 8 марта, состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) поселка Ставрово Собинского района в субботу, 16 марта.

В турнире участвуют команды из Владимира, Петушков и Собинского района.

Цель соревнований – развитие и популяризация волейбола во Владимирской области, повышение мастерства волейболистов и пропаганда здорового образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU