На владимирских остановках появятся розетки для зарядки мобильников

13 Март 15:53 2019-03-13T15:53:26+03:00

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Первой остановкой, где установили оборудование для подзарядки мобильных устройств, стала, естественно, расположенная в историческом ядре города. 13 марта розетка для зарядки мобильных телефонов и планшетов появилась на остановке «Золотые ворота» напротив универмага (на стороне филфака ВлГУ).

На следующей неделе такая же система появится на остановке «Соборная площадь» со стороны муниципального Центра культуры и искусств на Соборной.

Заряжать телефоны, планшеты, блютус-наушники и прочие гаджеты, которые нуждаются в постоянной «подкормке» электроэнергией, можно будет через гнезда с четырьмя USB-портами. Само электрооборудование, включая понижающий напряжение трансформатор, будет скрыто за боковой панелью остановочного павильона. Обычных розеток под стандартные вилки не будет, побриться или уложить волосы феном прямо на остановке не получится.

Заряжать мобильные устройства можно будет бесплатно. Бюджету эта новинка тоже не будет стоит ни копейки - работы проводятся за счет владимирского филиала компании «RussOutdoor», которая обслуживает часть городских остановочных павильонов.

Кстати, это не первая попытка оборудовать остановки во Владимире современными технологиями. В октябре 2018 года во Владимире появилась первая остановка с подогревом - около ДК Молодежи. После окончания холодов специалисты проанализируют, хорошо ли она согревала горожан, и решат, нужна ли такая же система в других местах города.

ИСТОЧНИК KP.RU