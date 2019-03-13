Владимирский бизнесмен Александр Филиппов вышел по УДО

13 Март 15:52 2019-03-13T15:52:20+03:00

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13 марта Владимирский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты известного бизнесмена Александра Филиппова об условно-досрочном освобождении. Ранее 17 января в УДО ему отказал Петушинский районный суд.

Напомним, основанием для отказе в условно-досрочном освобождении Александра Филиппова в январе стало одно замечание в деле.

Александр Филиппов был осужден 8 июля 2016 года. Суд приговорил его к 4 годам колонии. Еще полгода бизнесмен получил по второму уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU