2019-03-13T17:05:13+03:00
Происшествия

В Судогодском районе пенсионер застрелил своего сына из двустволки

Пьяный мужчина не смог перенести его развод с женой
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Судогодского района, подозреваемого в убийстве своего 38-летнего сына.

Пресс-служба Следкома сообщает, что трагедия произошла 12 марта. 38-летний сын в свой день рождения приехал в Судогодский район из Подмосковья. Отмечая, мужчины выпили. Расстроившись тем, что после развода сына любимый внук будет воспитываться без отца, 61-летний мужчина взял в комнате охотничье ружье, зарядил его двумя патронами и выстрелил в сына. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Близкие положительно характеризуют работящую семью подозреваемого и переживают за случившееся.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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