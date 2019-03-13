На дороги Владимирской области до 2024 года направят более 6 миллиардов рублей

13 Март 14:54 2019-03-13T15:54:37+03:00

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Владимирская области на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получит из федерального бюджета 3,5 миллиарда рублей в течении ближайших шести лет (до 2024 года). Из них 3,4 миллиарда рублей пойдет на строительство и ремонт дорог так называемой владимирской агломерации, в которую вошли Владимир, Камешково, Лакинск, Радужный, Собинка, Ставрово, Судогда, Суздаль и Юрьев-Польский. Общая протяжённость дорожной сети агломерации составляет 793,8 километров.

На дороги вне владимирской агломерации федеральные средства предусмотрены лишь на 2019 год - 141 миллион рублей. Из бюджета Владимирской области на софинансирование программы за шесть лет будет направлено 2,5 миллиардов рублей, 0,6 миллиардов из которых будут направлены из бюджетов муниципальных образований.

За весь период реализации Национального проекта планируется привести в нормативное состояние 480,9 км автомобильных дорог Владимирской области (140,2 км автодорог местного и 340,7 км – регионального и межмуниципального значения).

ИСТОЧНИК KP.RU