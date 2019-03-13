Во Владимирской областной филармонии пройдет вечер танго и джаза
15 марта на сцене филармонии «разольется» жгучий музыкальный коктейль из танго и джаза, приправленный красивым вокалом.
Концертная программа содержит в себе различные музыкальные направления: джазовые стандарты Гершвина, танго Пьяццолы, мелодии из известных кинофильмов и популярные композиции в оригинальной аранжировке. Прозвучат такие известные произведения, как: Дж.Керн - «Дым», Дж.Гершвин - «Колыбельная», Х.Родригес - «Кумпарсита», Г.Карлос - танго из к/ф «Запах женщины», А.Пьяццолла - «Медитанго», Д.Эллингтон «Караван» и др.
Вокальные партии на концерте исполнят Заслуженный артист России Андрей Романов, солисты филармонии Валерия Кириллова и Анжелика Иванова, своим мастерством публику порадует баянист-виртуоз Александр Шапошников.
Начало- в 18.30. Цена билета - 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU