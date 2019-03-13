2019-03-13T14:11:32+03:00
Звезды

Во Владимирской областной филармонии пройдет вечер танго и джаза

За высокий уровень исполнения будет отвечать Владимирский русский оркестр
Алексей СУХОВ
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15 марта на сцене филармонии «разольется» жгучий музыкальный коктейль из танго и джаза, приправленный красивым вокалом.

Концертная программа содержит в себе различные музыкальные направления: джазовые стандарты Гершвина, танго Пьяццолы, мелодии из известных кинофильмов и популярные композиции в оригинальной аранжировке. Прозвучат такие известные произведения, как: Дж.Керн - «Дым», Дж.Гершвин - «Колыбельная», Х.Родригес - «Кумпарсита», Г.Карлос - танго из к/ф «Запах женщины», А.Пьяццолла - «Медитанго», Д.Эллингтон «Караван» и др.

Вокальные партии на концерте исполнят Заслуженный артист России Андрей Романов, солисты филармонии Валерия Кириллова и Анжелика Иванова, своим мастерством публику порадует баянист-виртуоз Александр Шапошников.

Начало- в 18.30. Цена билета - 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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