Владимирцев приглашают познакомиться с грузинской культурой

13 Март 13:55 2019-03-13T13:55:22+03:00

С 18 по 22 марта в библиотеке для детей и молодежи пройдут интересные мероприятия

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Гости познакомятся с литературой, традициями, обычаями, достопримечательностями и кухней грузинского народа, увидят красочные хореографические номера.

Открытие недели грузинской культуры пройдет 18 марта в 16 часов по адресу- пр. Строителей, 23. На следующий день в 11 часов читатели смогут познакомиться с культурным наследием и с устным народным творчеством грузинского народа (ул. Мира, 51).

20 марта в 16.00 пройдет показательная тренировка мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Тимура Эджибадзе (Студенческая 6 «Г», остановка «ВЛГУ»)

21 марта в 12 часов владимирцы смогут познакомиться с архитектурой, живописью, скульптурой, музыкой и кино.( ул. Мира, 51).

22 марта в 14 часов гости оценят грузинскую кухню и узнают о традициях популярного праздника Грузии. (ул. Мира, 51).

Вход - свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU