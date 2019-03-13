Главу Общественной палаты Владимирской области Наталью Юдину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"
Главу Общественной палаты Владимирской области и директора владимирского филиала Финансового университета РФ Наталью Юдину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с формулировкой "за большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу"
Наталья Юдина родилась в 1972 году во Владимире. Региональным филиалом Финуниверситета она руководит с 2013 года. Ранее она трудилась в ВГПУ-ВГГУ. С 2002 по 2007 годы была деканом филологического факультета Владимирского педагогического университета, с 2007 по 2013 годы - проректором по научной работе и научном связям ВГГУ/ВлГУ. Академик РАЕН.
ИСТОЧНИК KP.RU