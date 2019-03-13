2019-03-13T13:13:43+03:00
Общество

Главу Общественной палаты Владимирской области Наталью Юдину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Ее наградили за за вклад в развитие науки и добросовестную работу
Артём Черепанов
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Главу Общественной палаты Владимирской области и директора владимирского филиала Финансового университета РФ Наталью Юдину наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с формулировкой "за большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу"

Наталья Юдина родилась в 1972 году во Владимире. Региональным филиалом Финуниверситета она руководит с 2013 года. Ранее она трудилась в ВГПУ-ВГГУ. С 2002 по 2007 годы была деканом филологического факультета Владимирского педагогического университета, с 2007 по 2013 годы - проректором по научной работе и научном связям ВГГУ/ВлГУ. Академик РАЕН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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