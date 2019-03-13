2019-03-13T10:24:06+03:00
Общество

Прокуратура выясняет, кто виноват в падении с крыши вязниковского дома металлического ограждения

Та рухнула из-за схождения снега с кровли
Алексей СУХОВ
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Вязниковская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обрушения металлического ограждения с крыши дома №14 на улице Калинина в городе Вязники.

11 марта при очистке сотрудниками управляющей компании МУП "ЖКС" снега с крыши дома произошло обрушение металлического ограждения кровли здания. От обрушения никто из жителей не пострадал.

Кстати, в январе текущего года межрайонной прокуратурой руководителю обслуживающей компании объявлялось предостережение о недопустимости нарушения закона по надлежащему содержанию зданий в зимний период, необходимости своевременной очистки ото льда и снега крыш домов. Так что возможно, что теперь ему может грозить административное наказание.

В настоящее время прокуратура устанавливает причины случившегося и решает, кто несет ответственность за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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