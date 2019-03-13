В Юрьев-Польском мужчина украл деньги из чужой куртки
Выходя из гостей, он надел чужую куртку, в которой были деньги. Куртку повесил на место, а деньги забрал
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Юрьев-Польского. Мужчину обвиняют в краже.
Как сообщает пресс-служба УМВД, в январе текущего года обвиняемый, покидая компанию приятелей, ошибочно надел чужую куртку, из кармана которой выпали деньги. Он вернул куртку на место, а 9 000 рублей оставил себе.
Через несколько дней после поступившего заявления о краже воришку задержали.
В настоящее материалы уголовного дела направлены в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU