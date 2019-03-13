Ирина Кирюхина вернется в ЗС Владимирской области

13 Март 08:43 2019-03-13T08:43:39+03:00

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Владимирское региональное отделение партии «Единая Россия» решило вопрос о кандидате, который заменит в ЗакСобрании сложившего с себя депутатские полномочия директора ковровского завода КЭМЗ Владимира Лебедева. Им станет заслуженный врач РФ и бывший главврач второго городского роддома Ирина Кирюхина. Ранее наиболее вероятным кандидатом на замену Лебедеву считалась глава Общественной палаты региона Наталья Юдина.

Напомним, Владимир Лебедев избрался в ЗС по списку партии «Единая Россия», потому при его уходе повторные выборы проводить уже не нужно.

Ирина Кирюхина – депутат ЗС шестого созыва (2013-18 годы), была председателем комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU