Владимирцы стали чаще ездить на электричках

12 Март 17:22 2019-03-12T17:22:05+03:00

В феврале в границах Горьковской железной дороги было перевезено 2,6 миллионов пассажиров

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В январе-феврале 2019 года в границах Горьковской железной дороги было перевезено 5,4 млн пассажиров, из них в дальнем следовании перевезено около 1,2 млн человек , в пригородном сообщении – 4,2 млн пассажиров. В среднем количество «путешественников» возросло примерно на 5%.

В феврале из них на электричках ездили 2,6 млн пассажиров. Из них поездами в дальнем следовании перевезено 500 тысяч человек, в пригородном сообщении – 2,1 млн пассажиров, что на 3.3% больше.

Пассажирооборот в феврале 2019 года составил 0,6 млрд пасс-км (+2,7%).

По мнению представителей РЖД, положительная динамика перевозки пассажиров поездами дальнего следования связана с удобством расписания движения поездов, а также гибкой ценовой политикой.

ИСТОЧНИК KP.RU