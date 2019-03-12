Во Владимирской области поймали парня, укравшего в Чувашии дорогого попугая

12 Март 16:28 2019-03-12T16:31:21+03:00

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В полицию в городе Чебоксары 10 марта обратились сотрудники передвижной зоовыставки, рассказавшие, что у них пропал крупный попугай ара, стоивший 180 тысяч рублей. Экзотическая птица была выставлена в одном из торговых центров города и утром, придя на работу, сотрудники обнаружили ее исчезновение. Подозрение пало на двадцатилетнего жителя Ставропольского края, который проработал на выставке меньше месяца, пропал вместе с птицей и не отвечал на звонки. Молодого человека задержали по горячим следам во Владимирской области, сняв с поезда «Казань-Москва» на станции «Вековка». Попугая и парня доставили обратно в Чебоксары, птичку вернули владельцам, а в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Выяснилось, что молодой человек ранее не раз судили за кражу, побои и угрозы убийством. Кроме того, он находился в федеральном розыске за то, что не стал отбывать наказание в виде обязательных исправительных работ. Кстати, на допросе молодой человек объяснил, что не хотел воровать попугая, просто собирался показать ценную птичку родителям и вернуть обратно, а спрашивать разрешения не стал, потому что боялся отказа.

ИСТОЧНИК KP.RU