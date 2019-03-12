2019-03-12T16:31:21+03:00
Происшествия

Во Владимирской области поймали парня, укравшего в Чувашии дорогого попугая

Молодой человек объяснил, что хотел показать птичку родителям
Ирина Мальцева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В полицию в городе Чебоксары 10 марта обратились сотрудники передвижной зоовыставки, рассказавшие, что у них пропал крупный попугай ара, стоивший 180 тысяч рублей. Экзотическая птица была выставлена в одном из торговых центров города и утром, придя на работу, сотрудники обнаружили ее исчезновение. Подозрение пало на двадцатилетнего жителя Ставропольского края, который проработал на выставке меньше месяца, пропал вместе с птицей и не отвечал на звонки. Молодого человека задержали по горячим следам во Владимирской области, сняв с поезда «Казань-Москва» на станции «Вековка». Попугая и парня доставили обратно в Чебоксары, птичку вернули владельцам, а в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Выяснилось, что молодой человек ранее не раз судили за кражу, побои и угрозы убийством. Кроме того, он находился в федеральном розыске за то, что не стал отбывать наказание в виде обязательных исправительных работ. Кстати, на допросе молодой человек объяснил, что не хотел воровать попугая, просто собирался показать ценную птичку родителям и вернуть обратно, а спрашивать разрешения не стал, потому что боялся отказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки