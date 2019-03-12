2019-03-12T16:10:16+03:00
Происшествия

До владимирской 12-летней девочки в лифте домогался мужчина

Она звонила маме и говорила о том, что ее преследует мужчина. Но родители так и не встретили дочь
Валерия Рудометова
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Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, 11 марта 2019 года 12-летняя девочка возвращалась из школы. По дороге заметила, что ее преследует мужчина, позвонила маме и сказала, что беспокоится. Но родители не встретили девочку, хотя дома был ее дедушка.

В результате мужчина зашел вместе с ней в лифт, где стал домогаться до девочки.

Следователи и криминалисты СК России, сотрудники уголовного розыска УМВД России сейчас разыскивают мужчину.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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