До владимирской 12-летней девочки в лифте домогался мужчина
Она звонила маме и говорила о том, что ее преследует мужчина. Но родители так и не встретили дочь
Изменить размер текста:
Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, 11 марта 2019 года 12-летняя девочка возвращалась из школы. По дороге заметила, что ее преследует мужчина, позвонила маме и сказала, что беспокоится. Но родители не встретили девочку, хотя дома был ее дедушка.
В результате мужчина зашел вместе с ней в лифт, где стал домогаться до девочки.
Следователи и криминалисты СК России, сотрудники уголовного розыска УМВД России сейчас разыскивают мужчину.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU