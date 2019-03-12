Центр классической музыки приглашает владимирцев на "Вечер одного шедевра"

12 Март 14:57 2019-03-12T14:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Музыкальное наследие Антона Брукнера обширно — оно содержит свыше ста двадцати названий. Центральное место в его наследии занимают девять монументальных симфоний.

Брукнер разработал собственную, оригинальную симфоническую концепцию, которой неуклонно придерживался в своих девяти произведениях, несмотря на то, что наделял их различным содержанием. Его симфонии считают художественно неравноценными. Наибольшую известность приобрели Четвертая и Седьмая. Эта симфония создавалась на протяжении 1881—1883 годов.

Премьера симфонии состоялась 30 декабря 1884 года в Лейпциге и была воспринята достаточно противоречиво. Только после исполнения Седьмой в Мюнхене под управлением Леви Брукнер стал триумфатором.

Владимирцы смогут услышать произведение в исполнении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра 15 марта. Начало - в 18.30. Цена билета - 300, 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU