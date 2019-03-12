2019-03-12T14:42:25+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" одержало победу в Химках

Следующий матч пройдет 16 марта. И снова на выезде
Алексей СУХОВ
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11 марта в Химках владимирские футболисты встретились с коллективом «Химки-м», который выступает в группе «Центр» второго дивизиона.

В матче было очень много голевых моментов. В самом начале противостояния Дмитрий Забродин открыл счёт. Хозяева отыгрались после удачно реализованного одиннадцатиметрового удара. Но черно-белые восстановили своё преимущество. Максим Сасс опасно прострелил в штрафную площадь химчан, где защитник остановил рукой полёт мяча: пенальти реализовал капитан «Торпедо» Сергей Шалин.

Во втором тайме химчане сумели сравнять счёт, но в концовке встречи наши ребята оказались настойчивее и удачливее. Сергей Шалин исполнил штрафной удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку владений подмосковного коллектива.

Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "Торпедо".

Очередной товарищеский матч футболисты владимирского «Торпедо» проведут 16 марта на столичном стадионе «Янтарь». Нашим соперником будет коллектив «Строгино» (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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