Владимирское "Торпедо" одержало победу в Химках
11 марта в Химках владимирские футболисты встретились с коллективом «Химки-м», который выступает в группе «Центр» второго дивизиона.
В матче было очень много голевых моментов. В самом начале противостояния Дмитрий Забродин открыл счёт. Хозяева отыгрались после удачно реализованного одиннадцатиметрового удара. Но черно-белые восстановили своё преимущество. Максим Сасс опасно прострелил в штрафную площадь химчан, где защитник остановил рукой полёт мяча: пенальти реализовал капитан «Торпедо» Сергей Шалин.
Во втором тайме химчане сумели сравнять счёт, но в концовке встречи наши ребята оказались настойчивее и удачливее. Сергей Шалин исполнил штрафной удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку владений подмосковного коллектива.
Игра закончилась со счетом 4:3 в пользу "Торпедо".
Очередной товарищеский матч футболисты владимирского «Торпедо» проведут 16 марта на столичном стадионе «Янтарь». Нашим соперником будет коллектив «Строгино» (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU