2019-03-12T14:11:05+03:00
Общество

Киржачский молочный завод оштрафовали за сухое молоко

Предприятие тщетно пыталось судить с Роспотребнадзором
Сергей МОРКОВКИН
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области оштрафовало Киржачский молочный завод на 100 тысяч рублей за отсутствие данных об использовании сухого молока в составе продуктов. Пресс-служба ведомства сообщает, если в составе пищевого продукта имеется сухое молоко, такой продукт не может быть назван «молоко», а на маркировке обязательно должна быть информация о наличии в составе продукта сухого молока, что не было отражено на маркировке продукта, изготовленного ЗАО «Киржачский молочный завод»

Предприятие оспорило решение ведомства в арбитражном суде, потребовав признать методику измерений массовой концентрации сухого молока не имеющей доказательной базы.

Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что методика исследования аттестована Росстандартом. Арбитражный суд Владимирской области, а затем и первый арбитражный суд региона не удовлетворили иск предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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