2019-03-12T13:55:22+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет межрегиональный турнир по самбо памяти Чичваркина

В соревнованиях примут участие около 200 юношей
Алексей СУХОВ
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Межрегиональный турнир памяти основателя владимирского самбо, Заслуженного тренера СССР Е.В. Чичваркина пройдет во Владимире в пятницу, 15 марта.

В соревнованиях примут участие около 200 юношей 13-14 лет из шести регионов России: Владимирской, Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей.

Место проведения соревнований - Дворец спорта стадиона «Торпедо». Официальное открытие турнира намечено на 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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