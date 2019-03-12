Во Владимире пройдет межрегиональный турнир по самбо памяти Чичваркина
В соревнованиях примут участие около 200 юношей
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Межрегиональный турнир памяти основателя владимирского самбо, Заслуженного тренера СССР Е.В. Чичваркина пройдет во Владимире в пятницу, 15 марта.
В соревнованиях примут участие около 200 юношей 13-14 лет из шести регионов России: Владимирской, Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей.
Место проведения соревнований - Дворец спорта стадиона «Торпедо». Официальное открытие турнира намечено на 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU