2019-03-12T13:51:36+03:00
Звезды

Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная Крыму

Экспозиция приурочена к 5-летию возвращения Севастополя и Крыма в состав России
Алексей СУХОВ
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Первый грандиозный совместный проект ВСМЗ и Творческого объединения южнорусских художников города Севастополя представляет 89 живописных и графических произведений 35 известных отечественных авторов XIX–XXI вв. Все работы посвящены Крыму.

Произведения музейного собрания, объединенные одной темой, впервые собраны вместе. Многие работы экспонируются впервые. Зритель увидит картины уроженцев Феодосии Айвазовского и Лагорио; Мясоедова, Серова, Мешкова – частых посетителей Крыма; знаковых художников советской эпохи Дейнеки, Фалька, Лабаса; членов знаменитой творческой группы «Кукрыниксы» Соколова и Крылова; известных ленинградских художников Аршакуни, Межирова; мастеров владимирской школы живописи Бритова и Кокурина.

Выставка дает уникальную возможность познакомиться с рисунками поэта, художественного критика и мастера акварели Волошина, а также произведениями известных советских иллюстраторов Коджака, Маркевича, Рыбченкова.

Выставка продлится до 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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