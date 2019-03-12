Во Владимирской области эпидпорог по гриппу превышен на 13,4%

12 Март 13:03 2019-03-12T13:03:01+03:00

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За прошедшую неделю по области зарегистрировано 10 656 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 6 537 детей. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится выше эпидемического порога на 13,4%.

Как сообщает Роспотребнадзор, во Владимире за прошедшую неделю в больницы обратилось 3 173 человека, среди них 1 921 ребенок. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей Владимира находится ниже эпидпорога на 25,3%.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение существенно снижает риск развития осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU