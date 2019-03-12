2019-03-12T12:38:16+03:00
Происшествия

Во Владимире задержали "лжесотрудника", помогавшего несчастным женщинам

Будучи одетым в форму сотрудника органов, он обещал решать проблемы женщин взамен на крупные суммы денег
Артем Бердник
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В УМВД России по Владимиру завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего уроженца соседнего государства, обвиняемого в мошенничестве. Иностранец, одетый в форму сотрудника надзорного ведомства, был задержан осенью прошлого года. В момент задержания он получал деньги от женщины, которой обещал оказать помощь в освобождении от уголовного преследования ее сыновей. За «услугу» он требовал с клиентки более 800 тысяч рублей.

В УМВД России по Владимирской области также сообщили, что в ходе расследования удалось также выяснить, что разговорившись с другой женщиной на остановке, «лжесотрудник» предлагал оказать содействие в получении льготного жилья вне очереди. Получив 320 тысяч рублей, мужчина, естественно, никак потерпевшей не помог.

Обвиняемый был заключен под стражу, а уголовные дела были направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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