2019-03-12T12:01:42+03:00
Происшествия

Два брата, напавших на полицейского во Владимире, пойдут под суд

Им грозит реальный срок
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В октябре прошлого года около часу ночи командир взвода патрульно-постовой службы получил по рации сообщение о необходимости помочь полицейским, которые не могли справиться с владимирцев, совершившим административное правонарушение. Приехав во двор на улице Комиссарова, командир взвода представился и попросил у горожанина предъявить документы на право управления автомобилем. Поскольку владимирец отказался показать документы и выглядел нетрезвым, полицейский предложил ему отправиться в участок и пройти медицинское освидетельствование. А получив отказ, попытался затащить нарушителя в автомобиль. Сопротивляясь, мужчина повалил полицейского, а его брат, находившийся неподалеку, подбежал, дважды ударил упавшего кулаком по голове и стал душить. Сейчас одного из братьев обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а его родственника – в применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Если суд признает их виновными, одному из них грозит до пяти ,а второму – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки