Два брата, напавших на полицейского во Владимире, пойдут под суд

12 Март 12:01 2019-03-12T12:01:42+03:00

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В октябре прошлого года около часу ночи командир взвода патрульно-постовой службы получил по рации сообщение о необходимости помочь полицейским, которые не могли справиться с владимирцев, совершившим административное правонарушение. Приехав во двор на улице Комиссарова, командир взвода представился и попросил у горожанина предъявить документы на право управления автомобилем. Поскольку владимирец отказался показать документы и выглядел нетрезвым, полицейский предложил ему отправиться в участок и пройти медицинское освидетельствование. А получив отказ, попытался затащить нарушителя в автомобиль. Сопротивляясь, мужчина повалил полицейского, а его брат, находившийся неподалеку, подбежал, дважды ударил упавшего кулаком по голове и стал душить. Сейчас одного из братьев обвиняют в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей, а его родственника – в применении насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Если суд признает их виновными, одному из них грозит до пяти ,а второму – до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU