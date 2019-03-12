В Муроме грузовой поезд сбил человека

12 Март 11:29 2019-03-12T11:56:33+03:00

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11 марта в обеденное время под колеса грузового поезда попал мужчина. По данным владимирского отдела УМВД на транспорте, личность погибшего установлена. Им оказался 31-летний житель Вязниковского районе. Был ли мужчина пьян во время трагедии, на данный не известно.

Следственный комитет на транспорте (Приволжское СУ, Нижний Новгород) по факту гибели мужчины проводит проверку. На данный момент обстоятельства трагедии не известны, судебно-медицинская экспертиза не проводилась.

В соцсетях пользователи популярных местных пабликов сообщают, что мужчина принял решение о добровольном уходе из жизни. Некоторые даже уточняют, что трагедия случилась в 13.10.

ИСТОЧНИК KP.RU