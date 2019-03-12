2019-03-12T10:31:48+03:00
Происшествия

Житель Владимирской области украл из госбюджета 675 тысяч рублей

Уголовное дело было направлено в суд
Артем Бердник
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Во Владимире было завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, обвиняемый, предоставив ложные сведения, получил грант 675 тысяч рублей на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Однако, заниматься хозяйственной деятельностью обвиняемый изначально не планировал, а бюджетные деньги потратил на свои нужды.

В мае прошлого года полиция выявила нарушителя. По информации УМВД России по Владимирской области, уголовное дело было направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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