Житель Владимирской области украл из госбюджета 675 тысяч рублей
Уголовное дело было направлено в суд
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Во Владимире было завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Житель Владимирской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый, предоставив ложные сведения, получил грант 675 тысяч рублей на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Однако, заниматься хозяйственной деятельностью обвиняемый изначально не планировал, а бюджетные деньги потратил на свои нужды.
В мае прошлого года полиция выявила нарушителя. По информации УМВД России по Владимирской области, уголовное дело было направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU