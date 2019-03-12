2019-03-12T09:51:34+03:00
Происшествия

Во Владимире прикрыли подпольное казино, которое работало круглосуточно

Изъято 8 игровых автоматов из здания на ул. Чайковского
Валерия Рудометова
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Сотрудники прокуратуры города Владимира и УМВД нашли на ул. Чайковского подпольное казино. Там они изъяли 8 игровых аппаратов.

Как сообщает прокуратура, организаторами соблюдались правила конспирации, игровые аппараты находились в рабочем состоянии, в помещении были организованы места для работы и отдыха администраторов клуба. И, скорее всего, клуб работал в круглосуточном режиме.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.

Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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