Во Владимире прикрыли подпольное казино, которое работало круглосуточно
Сотрудники прокуратуры города Владимира и УМВД нашли на ул. Чайковского подпольное казино. Там они изъяли 8 игровых аппаратов.
Как сообщает прокуратура, организаторами соблюдались правила конспирации, игровые аппараты находились в рабочем состоянии, в помещении были организованы места для работы и отдыха администраторов клуба. И, скорее всего, клуб работал в круглосуточном режиме.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.
Возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU