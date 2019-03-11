2019-03-11T19:24:40+03:00
Спорт

Владимирцы завоевали 9 медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе

Владимирскую область представляли семь человек
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Спортсмены Владимирской области выиграли 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате России по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который прошел в Пензе.

4 «золота» завоевали Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас и Сергей Кривунец, выступавшие в составе команды ЦФО в командном первенстве. Ребята обошли команду Москвы.

Кроме того, Прокопьев выиграл на чемпионате две бронзовые награды в вольных упражнениях и на конь-махе, а Кибартас завоевал серебряную медаль в упражнениях на кольцах.

Еще 2 «серебра» у владимирской гимнастки Анастасии Агафоновой. Настя заняла вторые места в командных соревнованиях, а также в упражнениях на брусьях.

Владимирские гимнасты могут отобраться в сборную России на чемпионат Европы, который пройдет в апреле. В ближайшие дни Прокопьев, Кибартас и Ростов отправятся на тренировочные сборы. Кроме того, Ростов едет на этап Кубка мир в Баку, а Кибартас – на международные соревнования сборных команд в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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