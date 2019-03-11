В Муроме житель соседнего региона взламывал машины с помощью прибора для считывания сигнализации

11 Март 17:55 2019-03-11T17:55:01+03:00

Из одной машины ему удалось украсть 5 тысяч рублей

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В конце февраля текущего года в полицию сообщили о том, что у автомобиля «ГАЗ», припаркованного у дома, находится подозрительный мужчина, который пытается открыть дверь машины.

По данным пресс-службы УМВД, на место немедленно выехали муромские полицейские и задержали 44-летнего ранее судимого жителя соседнего региона, которому данная машина не принадлежит. У него изъяли специальное устройство для считывания кода автомобильной сигнализации. Задержанный, используя прибор, хотел взломать дверь машины и украсть из нее деньги.

Как выяснилось, виновник уже не первый раз "работает" по такой схеме: осенью прошлого года при помощи устройства он открыл легковой автомобиль в Муроме и украл лежащие там 5 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU