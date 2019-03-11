2019-03-11T16:03:38+03:00
Общество

Tele2 планирует построить 50 тысяч базовых станций 5G

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Tele2 в новом году вышла на первое место по общим темпам строительства 4G-сетей и сохранит лидерство, развивая сеть 5G.

По данным Роскомнадзора с начала года Tele2 вышла на первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 2,9% до 148 863. По общему количеству базовых станций Tele2 занимает третью позицию в телеком-отрасли.

В конце февраля Tele2 и Ericsson заключили пятилетнее соглашение об установке 50 000 базовых станций с поддержкой стандарта 5G в 27 регионах России. Это позволит компании развернуть эталонные сети связи в десятках регионов страны. В первом полугодии оператор запустит сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покроют территорию, где проживает более 95% населения. В 2019 году Tele2 планирует направить на строительство сотовой инфраструктуры Ивановского региона 252 млн рублей.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры 4G с конца 2017 года. С начала 2019 года оператор строит станции вдвое быстрее ближайшего конкурента. За два месяца Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 4,6% до 51 919, в то время как обладатель второго места показал прирост на 2,4

ИСТОЧНИК KP.RU

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